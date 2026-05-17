الفيلم يشارك فيه من نجوم العالم مونيكا بيلوتشي وسلمان خان وسانجاي دوت وجيانكارلو إسبوزيتو



بدأ العد التنازلى لطرح فيلم الأكشن «ذا سفن دوجز»، فى موسم عيد الأضحى السينمائى، والذى يعود فيه أحمد عز للتعاون مع كريم عبد العزيز، بعد نجاحهما معًا فى فيلمها السابق «كيرة والجن» الذى طُرح فى 2022 من إخراج مروان حامد، والذى حقق إيرادات حوالى 122 مليون جنيه.

فيلم «ذا سفن دوجز» من إخراج بلال العربى وعادل فلاح، اللذين أخرجا مؤخرًا فيلم الأكشن Bad Boys: Ride or Die، وتم إنتاجه بميزانية تبلغ 40 مليون دولار، ومن المقرر أن يُعرض فى 26 ألف دار عرض حول العالم خلال شهرى مايو ويونيو، حسب تصريحات لرئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية تركى آل شيخ؛ حيث ينطلق ينطلق رسميًا يوم 27 مايو الجارى فى أكثر من 600 صالة سينما بمصر والسعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وعُمان، فيما ينطلق يوم 25 يونيو فى عدد من دول العالم، منها الهند عبر أكثر من 250 صالة سينما، مع توفير نسخة مدبلجة بالهندية إلى جانب النسخ الأصلية، وفى 120 صالة سينما فى تركيا مع نسخة مدبلجة بالكامل باللغة التركية، وللجاليات العربية فى أمريكا وبريطانيا عبر أكثر من 80 صالة سينما، وفى شمال إفريقيا بالمغرب وتونس، وعددًا من أسواق إفريقيا الناطقة بالفرنسية، بالتعاون مع Pathé، مع توفير نسخة مدبلجة بالفرنسية فى أكثر من 75 صالة سينما، بالإضافة إلى أكثر من 100 صالة سينما فى دول إفريقيا الناطقة بالإنجليزية، منها نيجيريا، وغانا، وليبيريا، ورواندا، وكينيا، وجنوب إفريقيا، كما يطرح الفيلم فى عدد من الأسواق الآسيوية ضمن خطة التوسع العالمية للفيلم، مع مستهدف يتجاوز 25 ألف شاشة فى الصين.

فيلم «ذا سفن دوجز» مأخوذ عن قصة أصلية من تأليف تركى آل الشيخ بمشاركة فريق Big Time، والذى كان قد أعلن فى وقت سابق أن الفيلم حطم رقمين قياسيين عالميين، تم تسجيلهما فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهما «أكبر انفجار سينمائى فى التاريخ»؛ حيث حطم 7DOGS الرقم القياسى السابق المُسجّل باسم فيلم Spectre من سلسلة جيمس بوند (2015) والذى بلغ 68.47 طن من TNT، ليصل «7Dogs» إلى 170.7 طن من TNT، الرقم الثانى الذى سجله الفيلم هو «أضخم تفجير لمواد شديدة الانفجار فى مشهد واحد»؛ حيث تجاوز DOGS7 الرقم السابق الذى حققه فيلم No Time To Die (2021) بـ 136.4 كيلوجرام من TNT، ليسجل رقمًا جديدًا بلغ 405.85 كيلوجرام من TNT.

فيلم «ذا سفن دوجز» كتب له السيناريو والحوار محمد الدباح. وتدور أحداث الفيلم حول الضابط الماهر فى الإنتربول «خالد العزازى»، الذى ينجح فى القبض على المجرم الخطير «غالى أبو داوود»، أحد أعضاء منظمة إجرامية سرية تُدعى 7Dogs. وبعد عام على سجنه، تعاود المنظمة أنشطتها، لا سيما فى تهريب مخدر فتاك يُعرف باسم Pink Lady فى منطقة الشرق الأوسط، ما يضطر «خالد» إلى التعاون مع «غالى» الذى يمتلك معرفة داخلية بالمنظمة، فى مهمة سرية تقودهما عبر عدة مدن حول العالم لكشف أعضاء الشبكة وإيقاف انتشار المخدر فى الشارع العربى.

ورغم الخلافات والتوتر بين «خالد» و«غالى»، إلا أنهما يدركان أن التعاون بينهما هو مفتاح إنجاز المهمة، فيشكّلان ثنائيًا استثنائيًا يجمع بين الذكاء، الحيلة، والتحدى.

ويجمع العمل إلى جانب أحمد عز وكريم عبد العزيز، وتارا عماد، وساندى بيلا كضابطتَى فى فريق الإنتربول، بينما يظهر الفنان السعودى ناصر القصبى فى دور اللواء ناصر بمواجهة الفنان سيد رجب بدور اللواء صبرى، بالإضافة إلى عدد من النجوم العالميين، منهم النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشى، ونجم بوليوود سلمان خان، وعملاق الشاشة الهندية سانجاى دوت، وجيانكارلو إسبوزيتو «بريكنغ باد»، «ذا ماندالوريان»، وخبير الفنون القتالية الألمانى الصينى ماكس هوانج «مورتال كومبات».

الفيلم تم تصوير غالبية مشاهده فى استوديوهات الحصن Big Time، فى الرياض، التى وفّرت أحدث التقنيات والإمكانات ليحظى الفيلم بطابع عالمى. كما تتضمن مواقع التصوير الرئيسية منطقة بوليفارد الرياض، إلى جانب مدن مثل مومباى، شنجهاى، ومدن أخرى حول العالم.

يتولى إنتاج الفيلم إيفان أتكينسون، الذى قدم أعمالًا شهيرة مثل The Covenant وThe Gentlemen، ويضم فريق «ذا سفن دوجز» نخبة من صناع السينما العالميين، من بينهم مدير التصوير Robrecht Heyvaert والذى اشتهر بعمله على Bad Boys: Ride or Die وMs. Marvel. مصمم الإنتاج بول كيربى والذى عمل على العديد من الأعمال العالمية من بينها Kingsman: The Secret Service وCaptain Phillips. ويشارك فى تصميم الأزياء والملابس الإيطالية Beatrice Giannini والتى اشتهرت من خلال أعمالها Hannibal وStar Wars ويشاركها Mark Bouman والذى شارك فى أعمال عالمية من بينها فيلم Wonka ومسلسل نتفليكس الأصلى Bridgerton.

كما يشرف على تصميم الميك اب جاكلين روسن من بين أعمالها Pearl Harbor وThe Little Mermaid. كما يشرف على تصميم المعارك والمشاهد الخطرة فريق 87Eleven بقيادة مصمم المعارك ستيفن دون ــ ليفى والذى شارك فى العديد من الأعمال العالمية من بينها Mad Max: Fury Road وJohn Wick. كما يضم الفريق أيضًا دانكن كاب كمسئول عن المؤثرات البصرية الخاصة SFX والذى أشتهر بالعديد من الأعمال من بينها Batman Begins.