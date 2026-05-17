وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهديدا لإيران، في خضم تكهنات عن إمكانية استئناف الحرب.

وكتب ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال مساء الأحد: «بالنسبة لإيران، الوقت ينفد، وعليها أن تتحرك بسرعة، وإلا فلن يبقى منها شيء. الوقت جوهري».



وسبق أن كشفت مصادر إسرائيلية عن استعدادات مكثفة تُجرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة لاحتمال استئناف الحرب ضد إيران، في خضم وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

قالت المصادر، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن احتمال لجوء ترامب إلى استئناف العمليات العسكرية يبلغ نحو 50%، في ظل تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية وعدم تحقيق أي اختراق حتى الآن.

وأضافت أن إيران تسعى إلى إطالة أمد الأزمة وجرّ أي مواجهة عسكرية إلى ما بعد انطلاق كأس العالم في 11 يونيو المقبل، بهدف ممارسة ضغوط إضافية على واشنطن.