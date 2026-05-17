اندلاع حريق في قطار راجدهاني إكسبريس بالهند وتعطل حركة السكك الحديدية بين مومباي ونيودلهي

اندلع حريق اليوم الأحد، في قطار "راجدهاني إكسبريس" المتجه من ثيروفانانثابورام عاصمة ولاية كيرالا إلى نيودلهي، وذلك فى ولاية ماديا براديش الهندية، ما أدى إلى تضرر عربتين وتأثر حركة القطارات على خط مومباي-دلهي لعدة ساعات، بحسب ما أفاد به مسئولون.

وقال المسئولون إنه لم تسجل أي خسائر بشرية جراء الحريق، غير أن شاحنة كانت تنقل معدات إصلاح وتجهيزات أخرى إلى موقع الحادث انقلبت لاحقا في المنطقة، ما أسفر عن إصابة خمسة من موظفي السكك الحديدية، بحسب وكالة "برس تراست أوف إنديا".

كما تأثرت جداول تسيير أكثر من 10 قطارات على خط مومباي-دلهي بسبب الأضرار التي لحقت بمعدات الكهرباء العلوية جراء الحادث. وأُعيدت حركة القطارات لاحقا بعد توقف دام أكثر من سبع ساعات، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.

وقطعت سلطات السكك الحديدية على الفور التيار الكهربائي العلوي، قبل أن تتم السيطرة على النيران وإخمادها.