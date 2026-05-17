الشرطة الألمانية تقتل نمرا فر من منشأة خاصة بالقرب من مدينة لايبتسيج

قتلت الشرطة الألمانية بالرصاص بعد ظهر اليوم الأحد نمراً طليقاً بالقرب من مدينة لايبتسيج شرقي البلاد، وأفادت متحدثة باسم الشرطة بأن الحيوان كان قد هرب من منشأة خاصة، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن إصابة رجل بجروح طفيفة.

وقالت المتحدثة: "لم يعد هناك أي خطر على السكان". وأضافت أن النمر قُتل داخل منطقة حدائق.

ولا تزال كيفية تمكن الحيوان من الهروب غير معروفة حتى الآن. وذكرت أن النمر كان يُربى في منشأة خاصة بمدينة شكويديتس قرب لايبتسيج.

ولم تتوافر حتى الآن تفاصيل إضافية عن الحادثة. وتحتفظ مدربة نمور من لايبتسيج بنمور داخل منطقة صناعية في شكويديتس، فيما أكدت الشرطة أن بقية الحيوانات لم تهرب.

وتعتزم الشرطة التحليق بطائرة مسيّرة فوق الموقع للتأكد من عدم وجود حيوانات أخرى طليقة.

ووفقاً لتقارير إعلامية، فقد واجهت مدربة النمور في الماضي انتقادات متكررة تتعلق بطريقة احتجازها للحيوانات.