تقرير: نائب سويسري يعتزم التقدم باقتراح للبرلمان لفرض ضريبة على المهاجرين القادمين الاتحاد الأوروبي

ذكرت صحيفة "زونتاجس تسايتونج" السويسرية، اليوم الأحد، أن نائب رئيس أحد الأحزاب المشاركة في الحكومة السويسرية يعتزم التقدم باقتراح لفرض رسوم على المهاجرين القادمين من الاتحاد الأوروبي إذا أدى تدفقهم إلى زيادة الضغوط الناجمة عن الكثافة السكانية في سويسرا.

وقال النائب السويسري أندريا كاروني لصحيفة "زونتاجس تسايتونج" إن: "المهاجرين يستقرون في سويسرا في بيئة مجهزة مسبقا، ولذلك يمكننا أن نطلب منهم المساهمة ماليا مقابل ذلك"، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأفاد تقرير الصحيفة بأن أندريا كاروني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر السويسري الذي ينتمي لتيار يمين الوسط، يعتزم طرح هذه الفكرة في البرلمان ضمن التنفيذ المحلي لحزمة الاتفاقيات الجديدة بين سويسرا والاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا الاقتراح قبل أسابيع فقط من إجراء سويسرا استفتاء بشأن ما إذا كان ينبغي وضع سقف لعدد السكان، على خلفية مخاوف من تزايد الضغوط على شبكات القطارات والطرق والإسكان.

وقد أدى هذا الاقتراح، إلى جانب حزمة الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، إلى إذكاء جدل حاد داخل سويسرا حول قضايا الهجرة.