الهند: وصول ناقلة تحمل 20 ألف طن من غاز البترول المسال إلى جوجارات بعد عبورها مضيق هرمز

قال مسئولون هنود، اليوم الأحد، إن ناقلة تحمل 20 ألف طن متري من غاز البترول المسال وصلت إلى هيئة ميناء ديندايال في مدينة كاندلا بولاية جوجارات الهندية، بعد عبورها مضيق هرمز في خضم الأزمة في غرب آسيا.

وأضاف المسئولون، أن الناقلة "إم في سيمي"، التي ترفع علم جزر مارشال، بدأت رحلتها من قطر، ورست في ميناء كاندلا قرابة الساعة 1130 مساء أمس السبت، بعد عبورها مضيق هرمز في 13 مايو، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية "برس تراست أوف إنديا".

ومنذ أوائل مارس، عبرت 13 ناقلة ترفع العلم الهندي، تتألف من 12 ناقلة لغاز البترول المسال وناقلة واحدة للنفط الخام، مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق بالقرب من ساحل عمان يمر عبره ما يقرب من خُمس إمدادات الطاقة العالمية.