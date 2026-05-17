الرئاسة تبث مشاهد لافتتاح الرئيس السيسي مشروع الدلتا الجديدة

نشرت رئاسة الجمهورية، مقطعًا مصورًا لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع الدلتا الجديدة اليوم الأحد.

وشهد الرئيس السيسي، اليوم، افتتاح مشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقاً).

وتفقد الرئيس السيسي محطة رفع المياه رقم (٣) نبع، ونموذجًا من الأعمال الصناعية "منظومة التشغيل والتحكم"، وصولاً إلى نقطة حصاد القمح، واستمع في هذا الصدد، إلى شرح تفصيلي حول إنتاجية فدان القمح وجودة المحصول، ليشارك بعد ذلك في صورة تذكارية مع العاملين بالمشروع وبعض الحضور.

واختتم الرئيس السيسي جولته التفقدية بمشاهدة إنتاجية محصول بنجر السكر.



