صابر حسين رئيسًا لجهاز كرة اليد بنادي اتحاد الشرطة

قرر نادي اتحاد الشرطة الرياضي تعيين صابر حسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق لكرة اليد، رئيسًا لجهاز كرة اليد بالنادي.

يأتي ذلك بعد نجاح اتحاد الشرطة الرياضي في التأهل إلى دوري المحترفين لكرة اليد في الموسم المقبل 2026-2027، بعد سنوات من الغياب عن دوري المحترفين، والتواجد في الدوري الممتاز.

واستقر نادي اتحاد الشرطة الرياضي على تعيين باسل أمين مديرًا فنيًا للفريق في دوري المحترفين، بينما يتولى محمود غريب منصب المشرف على كرة اليد.

ومن المقرر أن يبدأ صابر حسين التنسيق مع الجهاز الفني للاستعداد للموسم الجديد، من أجل تكوين فريق قادر على الظهور بشكل جيد، بعد عودة اتحاد الشرطة الرياضي إلى دوري المحترفين لكرة اليد.