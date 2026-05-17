كيفو: توازن إنتر وراء الثنائية المحلية وتجاوزنا صدمة نهائي الأبطال

أكد المدرب الروماني كيفو أن الحفاظ على التوازن داخل صفوف إنتر ميلان كان العامل الأبرز وراء تتويج الفريق بلقبي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن الفريق نجح في تجاوز التأثير النفسي للخسارة القاسية في نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي.

وجاءت تصريحات كيفو عقب احتفالات إنتر بالتتويج بالثنائية المحلية، بعد التعادل أمام هيلاس فيرونا في الجولة الأخيرة من الدوري، حيث تسلم الفريق لقب الكالتشيو رسميًا قبل انطلاق احتفالات الجماهير بالحافلة المكشوفة في شوارع المدينة.

وأوضح كيفو أن اللاعبين احتفلوا بالفعل بالتتويج خلال الأيام الماضية، إلا أن مراسم تسليم الكأس والاحتفال مع الجماهير منحت الجميع شعورًا مختلفًا بقيمة الإنجاز الذي تحقق هذا الموسم، مؤكدًا أن سعادته الحقيقية تأتي من رؤية فرحة اللاعبين والمشجعين أكثر من أي شيء آخر.

وأشار مدرب إنتر إلى أن الموسم شهد العديد من اللحظات الصعبة، سواء في البداية بعد خسارة نهائي دوري الأبطال أو خلال فترات التذبذب التي مر بها الفريق، مضيفًا أن الجهاز الفني عمل باستمرار على الحفاظ على هدوء المجموعة وعدم المبالغة سواء في لحظات التعثر أو أثناء سلسلة الانتصارات القوية التي حققها الفريق بالفوز في 14 مباراة من أصل 15.

وشدد كيفو على أن إدارة الحالة الذهنية للاعبين كانت من أهم التحديات طوال الموسم، معتبرًا أن السيطرة على التوازن داخل غرفة الملابس ساعدت الفريق على الوصول إلى خط النهاية بأفضل صورة ممكنة.

وكان إنتر ميلان قد حسم لقب الدوري الإيطالي مطلع مايو بعد الفوز على بارما بثنائية نظيفة، قبل أن يعزز موسمه التاريخي بالتتويج بكأس إيطاليا عقب الفوز على لاتسيو بالنتيجة نفسها في المباراة النهائية.

واختتم كيفو تصريحاته بالتأكيد على ارتباطه الكبير بالنادي، موضحًا أنه قضى 19 عامًا داخل إنتر ميلان لاعبًا ومدربًا في قطاع الشباب ثم مديرًا فنيًا للفريق الأول، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يحمل قيمة خاصة بالنسبة له، لكنه يشعر بفخر أكبر بما حققه اللاعبون والجماهير هذا الموسم.