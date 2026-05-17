أفشة على رأس قائمة الاتحاد السكندري لمباراة غزل المحلة في الدوري

أعلن الجزائري ميلود حمدي، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، قائمة “زعيم الثغر” استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، المقرر إقامتها غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مجموعة الهبوط بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

وشهدت القائمة تواجد صانع الألعاب محمد مجدي “أفشة” على رأس العناصر المختارة، إلى جانب عدد من اللاعبين، حيث ضمت كلا من: صبحي سليمان، محمود جنش، محمود شبانة، محمود علاء، دونجا، عبد الغني محمد، مصطفى إبراهيم، محمود عماد، مؤمن شريف، خالد عبد الفتاح، كريم الديب، أحمد عيد، أحمد محمود، عبد الرحمن مجدي، يسري وحيد، محمد توني، أفشة، فادي فريد، مابولولو، وجون إيبوكا.

في المقابل، يغيب عن اللقاء كل من عبد الرحمن جودة وسافيور أزيك.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفًا على غزل المحلة، غدًا الإثنين 18 مايو، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب استاد غزل المحلة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 32 نقطة.