منتخب الشباب يختتم معسكر مايو بنجاح استعدادًا لتصفيات أفريقيا

أنهى منتخب مصر للشباب مواليد 2007، بقيادة المدير الفني وائل رياض، معسكره التدريبي الذي أُقيم خلال الفترة من 9 إلى 17 مايو الجاري، ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة والتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب.

وشهد معسكر مايو نجاح منتخب الشباب في تحقيق الفوز على منتخب سلطنة عمان مرتين بالنتيجة نفسها 2-1، خلال المباراتين الوديتين اللتين أُقيمتا يومي 14 و17 مايو، في إطار خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين والوصول إلى أفضل مستوى فني قبل انطلاق التصفيات القارية.

وأبدى وائل رياض رضاه عن المعسكر، مؤكدًا أن الفترة الماضية ساعدت الجهاز الفني على الاستقرار بشكل كبير على القوام الأساسي للفريق، إلى جانب تقييم مستوى جميع اللاعبين، مشيدًا في الوقت نفسه بحالة الالتزام والانضباط التي ظهر عليها اللاعبون، إضافة إلى الدعم الذي يقدمه اتحاد الكرة للمنتخب.

وحرص المدير الفني على توجيه الشكر للاعبين بعد الأداء الجيد أمام عمان، مؤكدًا أن الجهاز الفني سيواصل متابعة عناصر المنتخب خلال فترة الإجازة، قبل العودة للتجمع مجددًا نهاية الشهر الجاري استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب روسيا.

كما شهدت ودية عمان الأخيرة حضور حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على منتخب الشباب، الذي تابع المباراة من ملعب مسار، ضمن خطة الاتحاد لتوفير احتكاكات قوية للمنتخب مع مدارس كروية مختلفة، خاصة بعد إعلان استضافة مصر لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب.

وكان منتخب الشباب قد خاض سلسلة من المباريات الودية خلال الفترة الماضية، بدأت بمواجهتين أمام العراق، انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي وفاز المنتخب المصري في الثانية بهدف دون رد، قبل أن يواجه الجزائر في معسكر مارس الماضي، حيث انتهت المباراة الأولى بالتعادل 2-2 والثانية بالتعادل السلبي، ثم اختتم معسكر مايو بفوزين متتاليين على عمان بنتيجة 2-1.