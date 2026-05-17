إلغاء مباراة نانت وتولوز في الدوري الفرنسي بسبب شغب الجماهير

أُعلن عن إلغاء مباراة نانت وتولوز بشكل رسمي وعدم استكمالها، وذلك عقب اقتحام عدد من جماهير نادي نانت أرضية ملعب «لا بوجوار»، خلال الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي، ما أدى إلى توقف اللقاء عند الدقيقة 22.

وجاء قرار الإيقاف عقب اجتماع طارئ ضم ممثلين عن الناديين، ومحافظ منطقة لوار-أتلانتيك، وممثل الشرطة، ومندوب رابطة الدوري الفرنسي، إضافة إلى طاقم التحكيم بقيادة ستيفاني فرابار، حيث تقرر إنهاء المباراة نهائيًا لأسباب أمنية.

وأوضحت فرابار في تصريحات رسمية أن القرار جاء بعد تقييم الوضع الأمني داخل الملعب، قائلة: «بسبب اقتحام الجماهير للملعب، واستخدام الشماريخ وإلقاء المقذوفات، تم اتخاذ قرار بإنهاء المباراة حفاظًا على السلامة العامة».

وكانت المباراة قد توقفت عند الدقيقة 22 والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي، بعد اقتحام جماهير نانت أرضية الملعب عقب إطلاق شماريخ وإلقاء بعض المقذوفات، ما دفع الحكم إلى إيقاف اللعب وعودة اللاعبين إلى غرف الملابس.

وشهدت اللحظات التي أعقبت الاقتحام توترًا كبيرًا، حيث حاول المدرب وحيد خليلودزيتش التعامل مع الموقف وسط حالة من الغضب قبل أن يتدخل الأمن ويبعده عن محيط الجماهير.

ويأتي ذلك في ظل تأكد هبوط نانت إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي، في موسم شهد أزمات متتالية للفريق.