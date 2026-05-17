شهدت مباراة نانت وتولوز، مساء اليوم، أحداثًا مؤسفة بعدما اقتحمت جماهير نادي نانت أرضية الملعب، وذلك احتجاجًا على هبوط الفريق رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وكان نانت، الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد، قد تأكد هبوطه بعد خسارته أمام لانس بهدف دون رد في الجولة الـ33 من الدوري الفرنسي.

ويتواجد مصطفى محمد في مباراة تولوز على مقاعد البدلاء، ضمن الجولة الختامية من المسابقة لموسم 2025-2026.

وشهد ملعب «لو بوجوار» حالة من التوتر الشديد، بعدما اقتحم عدد من الجماهير أرضية الملعب بعد مرور نحو 20 دقيقة من اللقاء، الذي يُعد تحصيل حاصل للفريق الأصفر.

وكادت الأوضاع أن تتصاعد بعد اقتراب أحد المشجعين من المدرب وحيد خليلودزيتش، قبل أن يتدخل الأمن ويبعده عن الموقف، فيما ظهر المدرب في حالة تأثر شديد وبكى داخل أرضية الملعب.

ويحتل نانت المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، ليؤكد هبوطه رسميًا، بينما يتواجد تولوز في المركز العاشر برصيد 44 نقطة.