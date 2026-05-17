إندونيسيا وبيلاروس تبحثان تعزيز العلاقات قبل زيارة لوكاشينكو

التقى وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي أيرلانجا هارتارتو بوزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريجينكوف في منسك في 15 مايو لبحث تعزيز التعاون، قبل زيارة مقررة من قبل رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو إلى إندونيسيا في يوليو المقبل.

وفي بيان ورد اليوم الأحد، قال هارتارتو إن منتدى منسك وضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق قابلة لقياس التعاون في مختلف المجالات، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

ومن بين تلك المجالات التجارة والاستثمار والمهام الإنسانية والشؤون الاجتماعية والثقافية .

وأكد هارتارتو أن الاجتماع المتقدم كان حاسما لضمان أن الزيارة المرتقبة للوكاشينكو ستسفر عن اتفاقيات ثنائية عملية.

واستغل هارتارتو وريجينكوف اجتماعهما في منسك لبحث خطط تهدف إلى بدء رحلات جوية مباشرة بين الدولتين.

ومن المتوقع أن تكون تلك القضية الأبرز خلال المحادثات المقبلة رفيعة المستوى التي ستجرى في يوليو المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت إندونيسيا نيتها لإقامة سفارة في منسك لتعزيز العلاقات الدبلوماسية.

وبالنسبة للنمو الصناعي، استكشف الجانبان سبلا جديدة للتعاون في مجال السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات وأسمدة البوتاسيوم والتي تمتلك بيلاروس مواد خام وفيرة لها.

وشمل المنتدى أيضا تبادلات محتملة بين الطلاب والعمال المهنيين بين الدولتين.

وتشمل تلك التبادلات فرصا للمواهب الإندونيسية للانضمام إلى مؤسسات صحية في بيلاروس ، والتي تشتهر بجودتها العالية.

ورحب هارتارتو بتلك التبادلات وشدد على أهمية توسيع تلك البرامج لتعزيز رأس المال البشري الوطني.

وخلص إلى أن هذا يتوافق مع مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التي أعطاها الرئيس برابوو سوبيانتو الأولوية.