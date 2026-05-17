الكرملين: روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوروبا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن موسكو تأمل في أن يسود في أوروبا نهج عملي بشأن مسألة المفاوضات، مشيرا إلى أن الجانب الروسي مستعد لذلك.

وقال بيسكوف خلال مقابلة، تعليقا على إمكانية إجراء مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وممثلين عن أوروبا، "نأمل أن يسود هناك (في أوروبا) نهج عملي في نهاية المطاف، وأن يكتسب ذلك تجسيدا حقيقيا. الجانب الروسي سيكون مستعدا لذلك"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف "هذا النقاش الجاد حول هذا الموضوع (الحوار مع روسيا)، والتحول نحو فكرة ضرورة الحوار مع الروس بطريقة أو بأخرى، أمرٌ إيجابي".

وأوضح بيسكوف، "ليس من مصلحة، كايا كالاس (مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي) أن تكون مفاوضة. لن يكون الأمر سهلا عليها".

وتابع بيسكوف، "إذا كنتم تتذكرون، فقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن هذا الدور يمكن أن يقوم به أي شخص، بشرط ألا يكون قد قال الكثير من الأمور السيئة".

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سبق أن وعد بالاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "لم يصل إلى سماعة الهاتف".