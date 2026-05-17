وزير الخارجية التركي يزور ألمانيا للمشاركة في اجتماع آلية الحوار الاستراتيجي الثنائي

يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، زيارة رسمية إلى ألمانيا غدا الاثنين، للمشاركة في الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي-الألماني.

وبحسب ما ذكرته مصادر في وزارة الخارجية التركية لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، فإن الاجتماع المزمع عقده في العاصمة الألمانية برلين، سيرأسه كل من فيدان ونظيره الألماني يوهان فاديفول.

وفي إطار الاجتماع، ستلتئم مجموعات عمل تتناول ملفات "العلاقات الثنائية"، و"العلاقات التركية-الأوروبية"، و"الأمن والدفاع"، و"القضايا الإقليمية"، على أن ترفع تقاريرها إلى الوزيرين عقب انتهاء أعمالها.

وتعد ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا، حيث يستهدف البلدان رفع حجم التبادل التجاري من 52ر2 مليار دولار حاليا، إلى 60 مليار دولار على المدى القريب.

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة ومنتدى الطاقة السابع بين البلدين في العاصمة التركية أنقرة يوم 19 يونيو المقبل، وفق المصادر نفسها.