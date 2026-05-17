وزير الرياضة يشهد نهائي بطولة الجمهورية للفروسية لاتحاد الإعاقات الذهنية

شهد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، فعاليات نهائي بطولة الجمهورية للفروسية الخاصة بـالاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، بمشاركة 30 فارسًا يمثلون مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار دعم الدولة المتواصل لأبطال ذوي الهمم وتعزيز دمجهم في المجتمع.

وشهدت البطولة حضور أمل مبدى، رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، وأشرف العجيل، نائب رئيس الاتحاد، وتضمنت منافسات الدور النهائي مسابقات «ترويض الخيول» و«قفز الحواجز».

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم من خلال توفير الدعم الكامل لهم وتمكينهم في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن أبطال ذوي الهمم يقدمون دائمًا نماذج مشرفة في الإرادة والتحدي وتحقيق الإنجازات.

وأضاف جوهر نبيل أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع مختلف الاتحادات الرياضية، على توسيع قاعدة المشاركة الرياضية لذوي الهمم، وتوفير البيئة المناسبة لاكتشاف المواهب وصقل قدراتهم، بما يسهم في إعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر في مختلف المحافل الدولية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن ما تحقق من مكتسبات لذوي الهمم خلال السنوات الماضية يأتي في ضوء رؤية الدولة المصرية منذ عام 2014، والتي عززتها التشريعات الداعمة، وعلى رأسها القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن دمجهم الكامل وتمكينهم في شتى المجالات.