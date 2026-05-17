كوريا الجنوبية تطالب طهران بتوضيح موقفها بشأن هجوم استهدف سفينة كورية في هرمز

طلب وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو هيون من نظيره الإيراني عباس عراقجي توضيح موقف طهران بشأن الهجوم الذي استهدف في مضيق هرمز، سفينة ترفع علم بنما وتديرها شركة كورية جنوبية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، الأحد، بحسب بيان لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وأوضح تشو أن حكومة كوريا الجنوبية تجري تحقيقا إضافيا بشأن الانفجار الذي وقع في 4 مايو الجاري، على متن سفينة الشحن "HMM Namu".

ودعا تشو إلى توضيح موقف إيران بشأن ملابسات الحادث، مشددا على أهمية ضمان أمن جميع السفن وحرية الملاحة في مضيق هرمز.

من جانبه، أشار عراقجي إلى توافق الجانبين على ضرورة تأمين الملاحة في المضيق، مؤكدا أهمية إنهاء التوتر القائم في المنطقة في أقرب وقت.

كما اتفق الطرفان خلال الاتصال على مواصلة التنسيق الوثيق لضمان سلامة السفن الكورية الجنوبية وطاقمها في مضيق هرمز.

وفي 4 مايو الجاري، وقع انفجار على متن سفينة ترفع علم بنما وتديرها شركة "HMM Co" ومقرها كوريا الجنوبية، أثناء رسوها في مياه مضيق هرمز قبالة سواحل الإمارات، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وأفادت تقارير إعلامية أن طاقم السفينة كان يضم 24 شخصا، بينهم 6 مواطنين كوريين جنوبيين و18 أجنبيا، قبل أن تصل السفينة لاحقا إلى ميناء دبي لإجراء عمليات الفحص.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.