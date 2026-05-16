وزير الخارجية: حوكمة وأمن البحر الأحمر مسئولية حصرية للدول المشاطئة له

وزيرا الخارجية والنقل يلتقيان الرئيس الإريتري لدعم الأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر

التقى بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وكامل الوزير وزير النقل، اليوم السبت، الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

ونقل الوزير عبد العاطي، تحيات السيسي إلى نظيره الإريتري، مشيدا بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين، مؤكدا الدعم المصري الكامل لدولة إريتريا من أجل الحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، والحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع إريتريا في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، من خلال إقامة مشروعات تعاون ثنائي، بحسب البيان اليوم.

وأبرز الوزير، اصطحاب الوفد الزائر لعدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص، بما يساهم في تعزيز الشراكة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها التعدين والنقل، والصناعات الدوائية، والثروة السمكية، فضلا عن دعم برامج بناء القدرات والتدريب لتأهيل الكوادر الإريترية في مختلف القطاعات.

وفيما يتعلق بأمن البحر الأحمر، شدد الوزير عبد العاطي، على أن حوكمة وأمن البحر الأحمر يظلان مسئولية حصرية للدول المشاطئة له، باعتباره ممرا استراتيجيا يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي لتلك الدول، ولا يجوز لأي أطراف غير مشاطئة الانخراط في ترتيبات أو تفاهمات تخصه، منوها إلى دعم مصر للرؤية الإريترية بشأن إدارة البحر الأحمر، وما تضمنته من التأكيد على وحدة وسيادة الدول المطلة عليه.

وفي ذات السياق، استعرض الجانبان، تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث عرض الوزير عبد العاطي الرؤية المصرية إزاء تطورات الأوضاع في كل من السودان والصومال، لافتا إلى موقف مصر الثابت تجاه الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي، باعتبارها امتدادا مباشرا للأمن القومي المصري، وأهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة.

وأكد كامل الوزير، الحرص على تعزيز التعاون مع إريتريا في مجالات النقل والبنية التحتية واللوجستيات، منوها إلى استعداد الجانب المصري لنقل خبراته في مجالات السكك الحديدية، والموانئ، والنقل البحري، بما يساهم في دعم جهود التنمية وتعزيز الربط الاقتصادي بين البلدين.

وثمن الوزير، التوقيع على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري، وتسيير خط ملاحي للشحن يربط بين الموانئ المصرية والإريترية عبر البحر الأحمر، والتي ستساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ومن جانبه، طلب الرئيس أفورقي، نقل تحياته إلى الرئيس السيسي، معربا عن تقديره للدور المصري الفاعل في دعم أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ومشيدا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

وأكد الرئيس أفورقي، حرص إريتريا على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون مع مصر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن حرص إريتريا على تعزيز التعاون مع مصر في كل المجالات تحقيقًا للمنفعة المشتركة للبلدين.

وشهد اللقاء، مقابلة الوفد الاقتصادي والتجاري المرافق لوزيري الخارجية والنقل بالرئيس أفورقي؛ للتأكيد على الاستعداد التام للبدء في شراكات تجارية واقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات، الأمر الذي كان محل تقدير الرئيس الإريتري.