محمد علي خير: ظهور قوات الصاعقة في شوارع العبور رسالة طمأنة قوية لكل مصري تعزز الشعور بالأمان

أشاد الإعلامي محمد علي خير بما شهده أحد شوارع مدينة العبور، من طوابير لقوات الصاعقة ضمن تدريبات ميدانية، معتبرًا أن المشهد يحمل دلالات تتجاوز كونه تدريبًا عسكريًا تقليديًا.

وقال “خير” عبر برنامجه "المصري أفندي" على قناة الشمس، مساء السبت، إن هذه الخطوة تعكس، من وجهة نظره، رسالة طمأنة قوية للمواطن المصري، موضحًا أن رؤية القوات المسلحة في الشارع تعزز الشعور بالأمان وتؤكد جاهزية الجيش وقدرته على التحرك والتواجد في مختلف الظروف.

وأضاف أن تنفيذ تدريبات في مناطق مأهولة له هدف سياسي وعسكري، مفاده أن القوات المسلحة في حالة استعداد دائم، في ظل إقليم مضطرب يشهد تحديات منذ أكثر من 150 سنة.

وأشار إلى أن ظهور القوات في الشارع بهذا الشكل لا هو رسالة مدروسة التوقيت، مؤكدًا أن تفاعل المواطنين الإيجابي، وتصويرهم للمشهد ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، يعكس قبولًا مجتمعيًا لهذا النوع من التحركات، معتبرًا أن اختيار التوقيت وطريقة التنفيذ يعكسان، بحسب وصفه، قرارًا “ذكيًا ومدروسًا.



وحظيت مشاهد طابور السير والتدريبات القتالية لقوات الصاعقة المصرية في شوارع مدينة العبور بإعجاب وتفاعل بين المواطنين، عقب تداول مقاطع مصورة للتدريبات عبر منصات التواصل الاجتماعي.