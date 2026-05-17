وكالة فارس الإيرانية تكشف مطالب طهران في مواجهة الشروط الأمريكية

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، عن قائمة شروط ومطالب متبادلة بين إيران وأمريكا، تتعلق بإمكانية استئناف المفاوضات بين الجانبين، في ظل استمرار التوترات السياسية والأمنية في المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن واشنطن وضعت خمسة شروط أساسية لبدء التفاوض مع طهران، دون أن تذكر مصدر هذه المعلومات.

وأضافت فارس أن الشروط تشمل عدم دفع الولايات المتحدة أي تعويضات أو أموال لإيران، ونقل 400 كيلوجرام من اليورانيوم من إيران إلى الولايات المتحدة، والإبقاء على منشأة نووية إيرانية واحدة فقط قيد التشغيل.

وقالت "فارس" إن الشروط تشمل كذلك الإفراج عن أقل من 25% من الأصول الإيرانية المجمدة، وربط إجراء المفاوضات بوقف الحرب في مختلف الساحات.

وأكد التقرير أنه حتى في حال استجابة إيران لهذه الشروط، فإن خطر العدوان الأمريكي والصهيوني سيظل قائما.

في المقابل، ربطت إيران أي مفاوضات بتحقيق خمسة شروط مسبقة لبناء الثقة، وهي إنهاء الحرب على جميع الجبهات، خاصة في لبنان، ورفع العقوبات المفروضة على طهران، والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة، تعويض إيران عن أضرار الحرب، والاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز.