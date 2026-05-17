تراجع الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأول من العام، عندما فرضت تداعيات الحرب مع إيران عمليات إغلاق ذات علاقة بالأمن على الشركات لأكثر من شهر.

وذكر مكتب الإحصاء الإسرائيلي، اليوم الأحد أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 3.3% على أساس سنوي ومعدل موسميا، وهو انكماش أكثر من المتوقع حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وأشارت نتائج استطلاع أجرته وكالة بلومبرج وشمل 7 من خبراء الاقتصاد إلى تراجع بنسبة 2% في الأشهر الثلاثة الأولى. وقدرت وزارة المالية الإسرائيلية انخفاضا بنسبة 9.5% على أساس سنوي.

وكانت هذه أول مجموعة من بيانات النمو التي تعكس تأثير الحرب التي اندلعت في أواخر فبراير، عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الضربات على إيران.