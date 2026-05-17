مستشار الأمن القومي بكوريا الجنوبية: لا خلافات جوهرية بين سول وواشنطن بشأن استعادة قيادة العمليات في زمن الحرب

قال مستشار الأمن القومي بكوريا الجنوبية، وي سونج-لاك، اليوم الأحد، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لا تختلفان كثيرا في المناقشات الجارية حول مساعي سول لاستعادة قيادة العمليات في زمن الحرب من الولايات المتحدة، واصفا هذه المسألة بأنها "قرار سياسي".

وأدلى وي بهذه التصريحات في برنامج بثته قناة "كيه بي إس"، في الوقت الذي يبدو فيه أن سول وواشنطن لديهما وجهات نظر مختلفة بشأن توقيت تسليم الولايات المتحدة لقيادة العمليات في زمن الحرب، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقد اتفق الجانبان بالفعل على خطة عامة لنقل قيادة العمليات في زمن الحرب.

وتسعى كوريا الجنوبية إلى استعادة القيادة في زمن الحرب قبل انتهاء ولاية رئيس كوريا الجنوبية، لي جيه ميونج، التي تستمر خمس سنوات في عام 2030، وسط تكهنات بأنها تستهدف عام 2028 للتسليم، لكن التقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة تفضل جدولا زمنيا أكثر حذرا.

وقال وي: "ليس الأمر كما لو أن الجانبين يختلفان بفارق 5 إلى 10 سنوات بشأن توقيت التسليم. فمواقف الطرفين متقاربة جدا"، مضيفا أنه "قرار سياسي في الأساس".

وأشار وي، إلى أنه سيتم وضع الخطة في النصف الثاني من هذا العام، وبمجرد الانتهاء من التحقق من القدرة التشغيلية الكاملة، سيتم تقديم توصية بشأن توقيت النقل.

وأضاف وي: "ستبدأ بعد ذلك المناقشات حول التوقيت بجدية، وسيتعين على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التوصل إلى حل وسط في تلك المرحلة".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت حكومة سول تهدف إلى نقل أسرع من الجدول الزمني لعام 2029 الذي اقترحه مؤخرا قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنرال، زافيير برونسون، قال وي إن الموقف الرسمي للحكومة هو "تحقيق نقل مبكر خلال فترة ولاية هذه الإدارة".

وأضاف وي، "يمكن معالجة التفاصيل النهائية على مستوى المحادثات بين الزعيمين، أو من خلال حوار رفيع المستوى يمثل الزعيمين".