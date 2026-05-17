ليبرمان: صفقة بين نتنياهو وترامب تحول إسرائيل لـ«جمهورية موز»

-وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان: تل أبيب باتت تخضع لواشنطن مقابل إلغاء محاكمة رئيس الوزراء محليا ومذكرة اعتقاله دوليا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد صفقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحويل إسرائيل إلى "جمهورية موز"، مقابل إلغاء محاكمته محليا ومنع اعتقاله دوليا.

يأتي ذلك في مقابلة أجرتها إذاعة "103 إف إم" التابعة لصحيفة "معاريف" العبرية مع ليبرمان، الذي سبق أن شغل حقائب وزارات بينها الدفاع "2016-2018" والمالية "2021- 2022".

ومستنكرا تساءل ليبرمان النائب بالكنيست "البرلمان" وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض: "كيف وصلنا إلى هذه الحالة التي أصبحنا فيها جمهورية موز؟".

ومرارا اتهم قادة المعارضة نتنياهو بتحويل إسرائيل مما يدعون أنها دولة مؤسسات ديمقراطية وقانونية إلى دولة تُسخّر مقدراتها وقوانينها لخدمة البقاء السياسي لشخص واحد، وهو نتنياهو.

وأضاف: "نتلقى رسالة من الرئيس ترامب بوجود وقف لإطلاق النار. هناك صفقة حقيقية بين نتنياهو وترامب".

وفي 16 أبريل الماضي، أعلن ترامب وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 10 أيام، ثم جرى تمديده إلى 17 مايو الجاري.

والجمعة، أعلنت الخارجية الأمريكية تمديد الهدنة 45 يوما، وأن جولة مفاوضات رابعة بينها ستُعقد بواشنطن في 2 و3 يونيو المقبل.

ومنذ 2 مارس الماضي تشن إسرائيل هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن استشهاد 2969 شخصا وإصابة 9112 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا لمعطيات رسمية.

وتابع ليبرمان: "الصفقة ببساطة هي تحويل إسرائيل إلى جمهورية موز مقابل إلغاء المحاكمة ومذكرة الاعتقال الدولية".

ويُحاكم نتنياهو بتهم الفساد والرشوة وخيانة الأمانة، وهي تستلزم سجنه في حال إدانته، وطلب ترامب من نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ أكثر من مرة منح نتنياهو عفوا من المحاكمة.

كما أنه مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة خلال حرب إبادة جماعية بدأت عام 2023.

ومضى ليبرمان قائلا: "لم يسبق أن كان هناك مثل هذا الخضوع أمام الولايات المتحدة، كل شيء بات مرهونا بالمصالح الشخصية لنتنياهو"، الذي يرأس الحكومة الراهنة منذ ديسمبر 2022.