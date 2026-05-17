توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بالفوز 8-7 بركلات الترجيح، مساء السبت في ستاد القاهرة، بعدما تبادل الفريقان الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 1-0.

حقق الفريق الجزائري اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويج أول في 2023، ليستفيد من الجائزة المالية للبطولة التي زادت إلى 4 ملايين دولار، ويذهب للمنافسة على كأس الكونفدرالية.

وسط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقعه الرسمي الضوء على ظواهر رقمية من النهائي الأفريقي، تؤكد التفوق الواضح للفريق الجزائري.

وأظهر كاف التفوق الرقمي على النحو التالي..

** 0.89 - سجل الزمالك أعلى معدل للأهداف المتوقعة في المباراة بواقع 0.89 هدفًا، مقارنةً بـ 0.63 هدفًا لمنافسه.

** سدد اتحاد العاصمة تسديدة واحدة فقط على المرمى خلال 90 دقيقة، وكانت من نصيب أحمد خالدي، وذلك من إجمالي 9 محاولات.

** سدد خالدي 6 تسديدات، وهو أعلى رقم للاعب في المباراة، بينما صنع كل من إيمي تندينج ودرامان كاماجات فرصتين، وهما أعلى رقمين لكل منهما في المباراة بين الفريقين، كما كان تندينج صاحب أعلى عدد من التمريرات في الثلث الهجومي الأخير بواقع 12 تمريرة.

** سدد الزمالك تسديدتين على المرمى خلال 90 دقيقة، وذلك من إجمالي 3 محاولات، وسجل هدفًا من ركلة جزاء مبكرة نفذها عدي دباغ.

** قام لاعب وسط اتحاد الجزائر، إسلام ميريلي، بأكبر عدد من التدخلات الناجحة في المباراة بثلاث تدخلات، وأكمل فريقه 12 تدخلًا ناجحًا كفريق، مقابل 6 تدخلات للزمالك.

** فاز مدافع اتحاد الجزائر الكاميروني، تشي مالون، بأكبر عدد من الالتحامات الهوائية بأربعة التحامات، بينما فاز فريقه بـ 13 التحامًا هوائيًا إجمالًا.

** محمد إسماعيل وآدم كايد، ثنائي الزمالك، فازا بثلاثة التحامات هوائية لكل منهما لصالح الزمالك، الذي حقق 19 التحامًا هوائيًا كفريق.

** حاول كل من تشيكو بانزا وخوان بيزيرا، لاعبا الزمالك، المراوغة أكثر من غيرهما في المباراة بـ 6 مراوغات لكل منهما، حيث نجح بانزا في مراوغتين وألفينا في مراوغة واحدة، بينما كان تيندينج صاحب أعلى عدد من المراوغة للاعبي الفريق الجزائري بـ 4 محاولات، نجح منها في اثنتين.

** أكمل مالون أكبر عدد من التمريرات في المباراة بـ 61 تمريرة. وللمقارنة، كان أعلى عدد من التمريرات في فريق الزمالك 26 تمريرة للاعب الوسط محمد شحاتة.

** تفوق الفريق الجزائري أيضا على مستوى الاستحواذ بنسبة 64% خلال 90 دقيقة.

** تفوقت دقة تمريرات اتحاد الجزائر بنسبة 81.2% مقارنةً بنسبة 68.6% للزمالك. وفي الثلث الهجومي الأخير، انخفضت هذه النسبة إلى 63.6% لاتحاد الجزائر مقابل 45.2% فقط للزمالك.

** كان عدي دباغ، مهاجم الزمالك، صاحب أعلى دقة تمريرات في المباراة بنسبة 94.4%، حيث أكمل 17 تمريرة من أصل 18 محاولة.

** أكمل اتحاد الجزائر عددًا أكبر بكثير من التمريرات في المباراة، حيث بلغ مجموعها 473 تمريرة مقارنةً بـ 264 تمريرة للزمالك.