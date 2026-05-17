لاتفيا تفعل طائرات الناتو بعد دخول طائرة مسيرة مجالها الجوي

أعلن جيش لاتفيا، اليوم الأحد، أن السلطات فعلت طائرات حلف شمال الأطلسي "الناتو" عقب دخول طائرة مسيرة مشتبه بها المجال الجوي في شرق البلاد ومغادرتها مجددا.

ولم يتم تقديم المزيد من التفاصيل.

كما أصدر الجيش تحذيرا للمواطنين. ويذكر أنه خلال الأسبوع الماضي وقعت انفجارت بسبب سقوط طائرات مسيرة على أراضي لاتفيا.

وقال الجيش: "على الرغم من استمرار العدوان الروسي في أوكرانيا، هناك احتمالية تكرار وقائع دخول طائرات مسيرة أجنبية المجال الجوي للاتفيا أو اقترابها منه".

وأضاف أنه يتم مراقبة المجال الجوي باستمرار بالاشتراك مع الحلفاء في الناتو.

يذكر أن لاتفيا لا تمتلك طائرات مقاتلة وتعتمد على حلفائها للقيام بدوريات في مجالها الجوي.