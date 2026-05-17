وزير الري: الدلتا الجديدة من أكبر المشروعات الزراعية في العالم

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن الدلتا الجديدة «مشروع عملاق»، منوهًا أنه يعد من أكبر المشروعات الزراعية في العالم.

واستعرض خلال كلمته ضمن فعاليات موسم حصاد القمح 2026، وافتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي، اليوم الأحد، جهود الوزارة في نقل مياه الصرف الزراعي المعالجة إلى المشروع.

وأشار إلى مسار نقل المياه إلى المشروع يمتد 170 كم من الشرق إلى الغرب، قائلًا إن الوزارة أنشأت 13 محطة رفع لتسهيل وصولها إلى الأراضي المستصلحة.

ولفت إلى إنشاء 6 محطات رفع رئيسية في مسار آخر بطول 50 كم، تضم كل واحدة منها ما يزيد عن 13 طلمبة، لرفع ما يزيد عن 9 ملايين متر مكعب مياه يوميًا.

ويفتتح الرئيس السيسي، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات التنموية، ومنها: مشروع الدلتا الجديدة، وعددًا من المشروعات التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الكبرى.

ويعد مشروع الدلتا الجديدة أحد المشروعات العملاقة بالمجال الزراعي ويستهدف تحويل رمال صحراء نحو 2.5 مليون فدان إلى لون الحياة الأخضر لتأمين غذاء المصريين، حيث تم الانتهاء من استزراع مئات الآلاف من الأفدنة باستغلال المياه الصرف الزراعي المعالجة، لتنتج أجود المحاصيل الزراعية.