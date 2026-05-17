حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد آر فورد تعود إلى فرجينيا بعد مهمة استمرت 11 شهرا

- الحاملة شاركت في اعتقال مادورو والحرب ضد إيران ضمن أطول مهمة منذ حرب فيتنام

عادت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد"، أكبر حاملة طائرات في العالم، إلى قاعدتها في ولاية فرجينيا الأمريكية بعد مهمة استمرت 11 شهرا، وهي الأطول منذ حرب فيتنام، حيث شاركت في دعم الحرب الأمريكية ضد إيران واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.



ورست حاملة الطائرات الأمريكية برفقة مدمرتين، في قاعدة نورفولك البحرية، وعلى متنها نحو 5 آلاف بحار ينتظرون رؤية عائلاتهم لأول مرة منذ يونيو الماضي، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وإلى جانب العمليات القتالية وعبور القارات، واجه البحارة على متن الحاملة حريقا تسبب في تشريد المئات وأجبرهم على إجراء إصلاحات مطولة في جزيرة كريت اليونانية.



وتقديرا لخدمتهم خلال الحرب الإيرانية، مُنحت "فورد" والسفن المرافقة لها وسام الوحدة الرئاسي المرموق، الذي يُمنح تقديرا لـ"الأداء المتميز في العمليات" ضد "عدو عنيد". وهو أعلى وسام يمكن أن تحصل عليه وحدة عسكرية، ويُمنح عادة للإنجازات البارزة في القتال. وبلغ عدد أيام بقاء حاملة الطائرات "فورد" في البحر 326 يوما، وهو أطول مدة لحاملة طائرات خلال الخمسين عاما الماضية، محطمة بذلك الرقم القياسي لأطول فترة انتشار بعد حرب فيتنام، وفقا لأخبار معهد البحرية الأمريكية، وهي وكالة أنباء تابعة للمعهد.



وكانت أطول فترات الانتشار المسجلة هي فترة انتشار حاملة الطائرات "ميدواي" عام 1973 التي استمرت 332 يوما، وفترة انتشار حاملة الطائرات "كورال سي" عام 1965 التي استمرت 329 يوما. وعندما غادرت "فورد" سواحل ولاية فرجينيا لأول مرة في يونيو الماضي، اتجهت نحو البحر المتوسط. ثم تم تغيير مسارها إلى البحر الكاريبي في أكتوبر كجزء من أكبر عملية حشد بحري في المنطقة منذ عقود.

وشاركت الحاملة في عملية عسكرية لاعتقال مادورو، في يناير الماضي. ثم خاضت المزيد من المعارك، متجهة نحو الشرق الأوسط مع تصاعد التوترات مع إيران. وشاركت "فورد" في الأيام الأولى من الحرب الإيرانية انطلاقا من البحر المتوسط.

ومن الناحية الفنية، كان طاقم حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز في الخدمة وبعيدا عن الوطن لمدة إجمالية قدرها 341 يوما في عامي 2020 و2021. ومع ذلك، فقد تضمن ذلك فترات عزل مطولة على اليابسة في الولايات المتحدة بهدف المساعدة في منع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".