ألمانيا: 30 ألف شخص يغادرون أماكن سكنهم بسبب اكتشاف قنبلة من الحرب العالمية

في أعقاب العثور على قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية في مدينة بفورتسهايم جنوب غرب ألمانيا، اضطر ما بين 27 ألفًا و30 ألف شخص من سكان المدينة إلى مغادرة منازلهم وشققهم صباح اليوم الأحد.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن فرق الإطفاء بدأت حاليًا التحقق مما إذا كان جميع السكان داخل نطاق الحظر قد امتثلوا لأوامر الإخلاء، مشيرة إلى أن هذه العملية قد تستغرق عدة ساعات، مشيرا إلى أنه لم يتحدد على وجه الدقة بعد موعد إبطال مفعول القنبلة التي يبلغ وزنها 8ر1 طن. وصرح المتحدث بأن عملية الإخلاء تسير حتى الآن وفق الخطة الموضوعة.

ويبلغ الوزن الصافي للمواد المتفجرة داخل القنبلة نحو 35ر1 طن، فيما يشمل نطاق الإخلاء دائرة نصف قطرها 5ر1 كيلومتر حول موقع العثور عليها. وأفادت المدينة بأن القنبلة من طراز "إتش سي-4000" عُثر عليها خلال أعمال بناء في الحي الشرقي.

وتشمل الإجراءات جزءًا من وسط المدينة، كما تشهد حركة القطارات باتجاه كارلسروه وشتوتجارت قيودًا كبيرة، في حين توقفت بعض خدمات النقل العام. أما الطريق السريع فلم يتأثر ويمكن استخدامه بشكل طبيعي.

وكانت القنبلة قد اكتُشفت أثناء أعمال بناء، وأكدت سلطات المدينة حينها أنه "لا يوجد خطر مباشر على السكان في الوقت الراهن". ونقل بيان رسمي عن عمدة المدينة، بيتر بوخ، قوله:"تواجه مدينتنا تحديًا استثنائيًا، لكنها مستعدة له جيدًا". وأضاف أن فرق الطوارئ من خدمة الإطفاء والشرطة وخدمة إزالة المتفجرات يعملون بأعلى درجات الاحترافية.