وزارة الصحة التشيكية: خطر انتقال إيبولا إلى بلدنا محدود

أكدت وزارة الصحة في جمهورية التشيك أن خطر انتقال فيروس "إيبولا" من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى البلاد محدود، إلا أنها مع ذلك حثت الوافدين من المناطق المتضررة على مراقبة صحتهم لمدة 21 يوما بعد عودتهم.

وناشدت الوزارة - في بيان نقله راديو براغ الدولي اليوم الأحد - المسافرين إلى المناطق التي يزداد فيها خطر الإصابة الالتزام الصارم بنظافة اليدين، وتجنب تناول لحوم الحيوانات والطيور البرية، وتجنب زيارة الكهوف والأماكن التي تتواجد فيها الخفافيش.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يعد حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وأوضحت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن 80 حالة وفاة مشتبه بها، وثماني حالات إصابة مؤكدة، و246 حالة مشتبه بها حتى أمس السبت، في مقاطعة إيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية.