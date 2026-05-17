تليجراف: صلاح يضع سلوت تحت الضغوط قبل الرحيل

صعّد النجم المصري محمد صلاح من الضغوط الواقعة على مدرب ليفربول أرني سلوت، عقب انتقاده لأسلوب لعب الفريق، وتوجيه تساؤلات حول عقلية غرفة الملابس، في ظل تراجع النتائج خلال الموسم الحالي.

وتعرض سلوت لانتقادات متزايدة بعد خسارة ليفربول أمام أستون فيلا بنتيجة 4-2، في مباراة عكست استمرار التراجع الفني للفريق، الذي تلقى حتى الآن 20 هزيمة خلال الموسم، رغم كونه حامل لقب النسخة الماضية.

وأشارت صحيفة «تليجراف» البريطانية إلى أن التوتر بين المدرب الهولندي وصلاح تفاقم، بعدما لمح اللاعب في وقت سابق إلى أن سلوت “ألقاه تحت الحافلة” عقب مباراة ليدز يونايتد التي انتهت بالتعادل 3-3 في نوفمبر الماضي، وهي المباراة التي جلس خلالها النجم المصري على مقاعد البدلاء.

وأضافت الصحيفة أن التطور الأبرز جاء بعد نشر صلاح بيانًا مطولًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عرض فيه رؤيته لأزمة ليفربول وسبل الخروج منها، مع إشارات واضحة إلى حقبة المدرب السابق يورجن كلوب.

وقال صلاح في رسالته إنه شاهد النادي ينتقل من فريق يشكك في قدراته إلى فريق يؤمن بالانتصار ثم إلى بطل، مؤكدًا أنه بذل أقصى ما لديه لمساعدة الفريق في تلك الرحلة. وأضاف أن التراجع الحالي وتكرار الهزائم أمر مؤلم ولا يليق بجماهير النادي، مشددًا على رغبته في عودة ليفربول إلى أسلوب “الكرة الهجومية القوية” الذي يفرض الهيبة على المنافسين.

وأوضح النجم المصري أن هذه الهوية يجب أن تبقى جزءًا أساسيًا من شخصية النادي، مؤكدًا أنها ليست قابلة للتفاوض، وأن أي لاعب ينضم إلى ليفربول يجب أن يتأقلم معها، معتبرًا أن الفوز المتقطع لا يتماشى مع تاريخ النادي.

كما شدد صلاح على أن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل هو الحد الأدنى المطلوب، مؤكدًا أنه سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق ذلك.

أوضحت «تليجراف» أن بيان صلاح تزامن مع تفاعلات داخلية داخل الفريق، بعدما حظي منشوره بإعجاب زميله كورتيس جونز، في إشارة إلى حجم الجدل داخل غرفة الملابس.

وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه سلوت لمحاولة استعادة التوازن أمام برينتفورد، في مباراة قد تحمل طابعًا خاصًا وربما تكون الأخيرة لمحمد صلاح بقميص ليفربول بعد مسيرة امتدت لتسع سنوات.

وكان صلاح قد أثار جدلاً في الأسابيع الماضية بتصريحات إعلامية، تساءل فيها عن قدرة الفريق على الحفاظ على نفس المعايير التي حقق بها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي في عهد كلوب.

ورد سلوت حينها بالتأكيد على اتفاقه مع بعض ملاحظات اللاعب، لكنه شدد على أن بناء الثقافة داخل الفريق لا يقتصر على الجانب البدني أو التدريبات فقط، بل يمتد إلى منظومة أشمل داخل النادي.