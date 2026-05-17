جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي بهيئة العمليات في حركة حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، اغتيال بهاء بارود، القائد في هيئة العمليات التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس».

وقالت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن عملية الاغتيال تمت أمس السبت، عبر غارة جوية دقيقة.

وزعمت «اتخاذ العديد من الخطوات قبل الهجوم بهدف تقليص احتمال إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة، والصور الجوية وغيرها من المعلومات الاستخباراتية».

وأشارت إلى أن «بارود عمل طوال فترة الحرب، وخلال الفترة الأخيرة على وجه الخصوص، على التخطيط والترويج لعدد كبير من المخططات ضد قوات الجيش العاملة في قطاع غزة، وضد الإسرائيليين».

ويأتي ذلك، بعد يوم من إعلان حركة حماس، استشهاد عز الدين الحداد، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفته أمس الأول الجمعة، في مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في مقطع فيديو نشره عبر «فيسبوك» إن الحركة تنعى الحداد بعد «رحلة طويلة من مقاومة الاحتلال».

وبحسب مصادر طبية فلسطينية، اُغتيل الحداد برفقة زوجته وابنته عقب استهداف شقة سكنية في مدينة غزة.

من جانبه، علق نتنياهو على اغتيال عز الدين الحداد، الذي وصفه بأنه أحد أبرز قادة الجناح العسكري لحركة حماس، متهمًا إياه بالمسئولية عن عمليات استهدفت إسرائيليين.

وزعم التزام حكومته بتحقيق الهدف الخاص بإعادة جميع الرهائن، ومواصلة العمليات العسكرية ضد قادة حماس، مُدعيًا اقتراب حكومته من إتمام المهمة الأخيرة.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يوسع نطاق سيطرته» داخل قطاع غزة، بهدف منع تحول القطاع إلى مصدر تهديد لإسرائيل، معلنًا زيادة مساحة السيطرة الإسرائيلي في القطاع من 50% إلى 60%.