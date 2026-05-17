نابولي يحسم صفقة هويلوند نهائيًا بعقد حتى 2030 وشرط جزائي ضخم

حسم نادي نابولي اتفاقه النهائي لشراء المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند بشكل دائم من مانشستر يونايتد، بعد تفعيل بند الشراء الإلزامي عقب ضمان الفريق الإيطالي المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان هويلوند قد انتقل إلى نابولي الصيف الماضي على سبيل الإعارة، مع وجود بند يلزم النادي الإيطالي بالشراء مقابل 44 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 38 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد فترة صعبة عاشها اللاعب خلال موسمين في ملعب أولد ترافورد.

ووفقًا للصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، وقع المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا عقدًا يمتد حتى صيف 2030، بينما يتضمن الاتفاق شرطًا جزائيًا تصل قيمته إلى 85 مليون يورو، يبدأ تفعيله اعتبارًا من يوليو 2027.

واستعاد هويلوند بريقه منذ عودته إلى أجواء الدوري الإيطالي، بعدما تجاوز حاجز 15 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، وكان آخرها هدفه في الوقت المحتسب بدل الضائع خلال فوز نابولي بثلاثية نظيفة على بيزا.

من جانبه، سيستفيد مانشستر يونايتد من إغلاق ملف اللاعب نهائيًا، رغم تكبد النادي الإنجليزي خسارة مالية تُقدر بنحو 34 مليون جنيه إسترليني بعد الموافقة على رحيله بصورة دائمة.