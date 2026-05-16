قال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تقيم مستوى الخطر المتعلق بفيروس "هانتا" في المرحلة الراهنة بـ "المنخفض للغاية"، مشيرا إلى أن معدلات الانتشار الحالية لا تزال "متدنية جدًا".

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لـ "القاهرة الإخبارية"، أن الحالات المرصودة انحصرت في مجموعة من الركاب على متن سفينة، موضحا أن تواجدهم معا لفترة طويلة أدت إلى إصابة نحو 10 حالات ووقوع ثلاث وفيات بين تلك الإصابات.

وأشار إلى عدم تسجيل أية وفيات جديدة، مؤكدا أن عامل الخطر يظل "متدنيا للغاية" رغم استمرار حالة الحذر.

ونوه أن الخطورة تتركز بشكل أساسي على المخالطين المباشرين، موضحا أن طبيعة المرض تختلف عن الفيروسات التنفسية الأخرى؛ إذ إنه لا ينتقل إلا في حالات الانخراط المباشر والوثيق ولمدد زمنية طويلة.

وأكد "إمكانية السيطرة على هذه السلالة" من فيروس "هانتا"، مشيرا إلى أن صدمة جائحة "كورونا" لا تزال تلقي بظلالها على العالم، لا سيما أنها خلقت حالة دائمة من القلق والتحسب تجاه أي فيروس جديد.

وأضاف أن وفاة الحالات الثلاث أثار مخاوف المنظمة الصحة العالمية كثيرًا، رغم تأكيده أن فيروس "هانتا" ليس فيروسا جديدا، مشددا أن منظمة الصحة العالمية لا تزال "تخشاه وتخشى انتشاره بصورة لا يمكن احتواؤها".

ولفت إلى أن المنظمة كانت تسجل سنويا ما بين صفر إلى ست إصابات بـ "هانتا"، بينما تعد هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات حاجز الست حالات.

وأعلنت فرنسا أن 26 شخصا خالطوا مصابين بفيروس هانتا على صلة بسفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس" جاءت نتائج اختباراتهم سلبية للمرض.

وكان 22 شخصا من المعزولين حاليا في فرنسا، على متن رحلة جوية من جزيرة سانت هيلينا في المحيط الأطلسي إلى جوهانسبرغ، أو على متن رحلة جوية من جوهانسبرغ إلى أمستردام كان من المقرر أن تستقلها راكبة هولندية تم إنزالها من الطائرة وتوفيت في مستشفى بجنوب إفريقيا، وعالميا، توفي ثلاثة أشخاص أصيبوا بفيروس هانتا، وتأكدت إصابة ستة آخرين، وهناك إصابة محتملة واحدة.