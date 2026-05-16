أستراليا: وفاة رجل بعد هجوم يُشتبه أنه لقرش أبيض كبير قرب بيرث

قُتل رجل في هجوم يشتبه أنه لسمكة قرش قبالة السواحل الجنوبية الغربية لأستراليا، وفق ما أفادت به عدة وسائل إعلام اليوم السبت نقلا عن الشرطة وصديق للضحية.

ووقع الحادث صباح اليوم السبت بالقرب من جزيرة روتنست، قبالة مدينة بيرث.

وذكرت تقارير أن الرجل / 38 عاما / تعرض لعضة في شعاب مرجانية تشتهر بين الغواصين والصيادين. وتم نقله إلى الشاطئ وهو يعاني من إصابات خطيرة وتلقى العلاج الطبي.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه لم يتم إنعاش الرجل وتوفي في موقع الحادث.

ووفقا لمنظمة الإنقاذ المحلية "سيرف لايف سيفينج"، فقد شوهد قرش أبيض كبير يبلغ طوله نحو 4 أمتار في المنطقة وقت الهجوم.

وبحسب بيانات رسمية لعام 2025، فإن أستراليا تسجل في المتوسط نحو 20 حادثة قرش تتسبب بإصابات سنويا خلال السنوات العشر الماضية، مع متوسط 8ر2 حالة وفاة سنويا.

وتُعد ثلاثة أنواع من القروش الأكثر خطورة على البشر في المنطقة: قرش النمر وقرش الثور والقرش الأبيض الكبير.

وفي يناير الماضي، توفي طفل / 12 عاما / متأثرا بإصابات يُشتبه أنها ناجمة عن هجوم قرش الثور.