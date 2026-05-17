شددت الفنانة لبلبة، على تميز الزعيم عادل إمام، قائلة: «الأستاذ عادل إمام مفيش فنان زيه، مفيش فنان أخلص لفنه وحب جمهوره، وكان مشغول دائمًا بقضايا الوطن وكان بيقدمه بشكل كوميدي ولطيف وكان بيقدر يضحكنا ويبكينا في نفس الوقت».

ولفتت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، إلى العلاقة الفنية الطويلة التي جمعتها بالفنان عادل إمام، مؤكدة: «أجمل أيام حياتي أنا قضيتها وأنا بشتغل معاه».

وأضافت أنها فقدت لذة العمل مع الفنان عادل إمام، بأعمالها الحالية، معلقة: «أنا صحيح بشتغل لحد دلوقتي، بس طبعا هو مش معايا، مفيش طعم زي أيام ما كنت بشتغل معاه».

وأكملت: «الساحة الفنية مبقاش فيه طعم زي أفلام الأستاذ عادل إمام بنشوفها لحد دلوقتي، مفيش حد نجح 60 سنة إللي الناس حبته وكانت بتحس إن هو واحد منهم».

وأشارت إلى أن الفنان عادل إمام علّمها تنويع أدوارها، معلقة: «كان دائمًا يقولي متعمليش دور شبه دور فاجئي الجمهور»، مضيفة: «كتير اتعلمت منه وكتير شجعني وكتير كان بياخد باله من كل صغيرة كبيرة وإحنا بنشتغل مع بعض».

وتابعت أن إمام كان يُعجب بالممثلين الذين يؤدون أدوارًا جيدة، مؤكدة: «كان بيبقى فرحان بييا لما أعمل دور حلو ويقولي حلو أوي أنت عظيمة ويشجعني».

ووجهت رسالة للفنان القدير بمناسبة عيد ميلاده غدًا، قائلة: «أقوله يا عظيم يا أعظم فنان وأعظم إنسان، أنت بالنسبة لي حاجة كبيرة أوي أوي، مقدرش اتخيل حياتي وأنت مش موجود فيها».

وأكدت تواصلها الدائم مع الفنان عادل إمام، مضيفة: «ببقى فرحانة لما هو يضحك ويبقى مبسوط وهو بيكلمني بالتليفون».

وتطرقت إلى أسعد لحظات حياة الفنان عادل إمام، موضحة: «أسعد لحظات حياته لما كان بيبسط الجمهور»، مضيفة أنه محبوب من ملايين المشاهدين.

واستشهدت بفيلم خلي بالك من جيرانك، قائلة: «ساعات كان يفاجئني يعمل الشوت بشكل، ولو اتعاد الشوت يفاجئني بشكل تاني».

وتابعت أنها كانت تُراقب الفنان أثناء مشاهدهما سويًا، لتحديد توقيت إنهائه لمشهده، قبل بدء مشاهدها، معلقة: «كنت دائمًا أنظر لعنيه وكلامه علشان أعرف أمتى هينهي الكلمة علشان مخشش بكلامي أضيع حاجة طعمة كان هيقولها وهتبقى الناس مبسوطة وبتضحك».