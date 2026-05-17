الدفاع الإماراتية بعد استهداف مولد بمحيط محطة طاقة نووية: مستعدون للتعامل مع أي تهديدات

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن دفاعاتها الجوية تعاملت اليوم الأحد، مع 3 طائرات مسيّرة دخلت الدولة من جهة الحدود الغربية، حيث تم التعامل بنجاح مع اثنتين، فيما أصابت الثالثة مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة «براكة» للطاقة النووية في منطقة الظفرة.

وأضافت الوزارة، في بيان مساء الأحد، بأن التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الاعتداءات، موضحة أنه سيتم الكشف عن المستجدات بعد انتهاء التحقيقات.

وأكدت الوزارة أنها «على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية».

وأفاد المكتب الإعلامي لإمارة أبوظبي، اليوم الأحد، بأن الجهات المختصة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي، خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إلى أن الحريق ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات، ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، مؤكدًا اتخاذ الاجراءات الاحترازية كافة.

وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات بأن «الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية»، مشيرة إلى أن جميع المحطات تعمل كالمعتاد.

وأهابت الجهات المختصة في دولة الإمارات بالجمهور عدم تداول الشائعات، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية واستنكرت الاستهداف الذي تعرضت له الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرة مسيرة، والذي أسفر عن اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء الأحد، تؤكد مصر أن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات وقواعد القانون الدولي، وتجدد التأكيد على تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتشدد على موقفها الراسخ والثابت بأن أمن دولة الإمارات وسائر دول الخليج الشقيقة يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.