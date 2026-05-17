إبراهيم عادل يقود هجوم نورشيلاند أمام سونديرجيسكي في الدوري الدنماركي

أعلن المدير الفني لفريق نورشيلاند، جين أولسين، التشكيل الرسمي لمواجهة سونديرجيسكي، في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الدنماركي.

وشهد التشكيل تواجد الدولي المصري إبراهيم عادل أساسيًا في الخط الهجومي، ليقود فريقه في مواجهة حاسمة على ملعب نورشيلاند.

ويدخل نورشيلاند اللقاء وهو في المركز الثالث بجدول الترتيب، وهو المركز المؤهل إلى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، حيث يحتاج الفريق إلى تحقيق التعادل على الأقل لضمان التأهل دون انتظار نتائج المنافسين.

وقدم إبراهيم عادل مستويات لافتة منذ انضمامه إلى الفريق في يناير الماضي قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي، إذ شارك في 10 مباريات، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

وكان نادي نورشيلاند قد أعلن مؤخرًا تفعيل بند شراء اللاعب بشكل نهائي، في ظل اقتناع الجهاز الفني بقدراته ودوره المؤثر مع الفريق.