 إبراهيم عادل يقود هجوم نورشيلاند أمام سونديرجيسكي في الدوري الدنماركي - بوابة الشروق
الأحد 17 مايو 2026 7:02 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

إبراهيم عادل يقود هجوم نورشيلاند أمام سونديرجيسكي في الدوري الدنماركي

محمد ثابت
نشر في: الأحد 17 مايو 2026 - 6:49 م | آخر تحديث: الأحد 17 مايو 2026 - 6:50 م

أعلن المدير الفني لفريق نورشيلاند، جين أولسين، التشكيل الرسمي لمواجهة سونديرجيسكي، في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الدنماركي.

وشهد التشكيل تواجد الدولي المصري إبراهيم عادل أساسيًا في الخط الهجومي، ليقود فريقه في مواجهة حاسمة على ملعب نورشيلاند.

ويدخل نورشيلاند اللقاء وهو في المركز الثالث بجدول الترتيب، وهو المركز المؤهل إلى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، حيث يحتاج الفريق إلى تحقيق التعادل على الأقل لضمان التأهل دون انتظار نتائج المنافسين.

وقدم إبراهيم عادل مستويات لافتة منذ انضمامه إلى الفريق في يناير الماضي قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي، إذ شارك في 10 مباريات، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

وكان نادي نورشيلاند قد أعلن مؤخرًا تفعيل بند شراء اللاعب بشكل نهائي، في ظل اقتناع الجهاز الفني بقدراته ودوره المؤثر مع الفريق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك