تحدث الدكتور حسام حسني أستاذ أمراض الصدر بجامعة القاهرة، عن شهادة أحد أعضاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، أمام الكونجرس، والتي زعم فيها بأن التسرب المختبري يُعتبر الأصل الأكثر ترجيحًا لانتشار الكوفيد-19.

ورأى أن الكورونا هي فيروس مُعدل وليس مُخلقا، قائلًا: «الكورونا عملت السارس قبل كده، وعملت متلازمة الشرق الأوسط اللي كانت جاية من الجمال، فهو فيروس موجود بقاله سنين».

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، إلى ملايين الوفيات التي حدثت نتيجة لتفشي كوفيد-19، وتأثيرها النفسي السلبي على العائلات والأطباء.

وعلق على الانتشار التام والسريع لكوفيد-19، وظهوره فجأة، رغم تواجده سابقًا، قائلًا: «إذا ظهر الفيروس ولكن أقل حدة بكثير زي ما إحنا بنشوف بقى دور برد عادي»، مضيفًا أن فيروس الكورونا اختفى فجأة.

وتطرق إلى دور العلماء خلال هذه الجائحة، قائلًا: «إحنا كان دورنا إن إحنا أطباء وباحثين، والباحث دائمًا مصدره هو الدراسات العلمية المنشورة».

وأشار إلى أن معظم الدراسات المنشورة خلال الجائحة ثبت عدم دقتها، ورُفض بعضها بعد نشره، موضحًا: «إحنا كنا في وقت أزمة فكان التدقيق العلمي في الأبحاث.. كان فيها كثير من عدم التدقيق نتيجة إنك كنت في كارثة عالمية كارثة طبية بالمعنى المفهوم».

وأكمل: «محدش خالي من المحاسبة والتاريخ مش هيسامح حد ولا البشرية هتسامح حد على ما حدث».

وذكر أن الدولة المصرية تمكنت من التعامل مع تبعات جائحة كوفيد-19، مع الحفاظ على سلامة المواطنين الصحية والنفسية والاقتصادية، معلقًا: «إحنا من أقل الدول اللي نجحنا في التعامل مع هذه الأزمة والخروج بمصر لبر الأمان في أحسن حال».

وتساءل هل كان فيروس كورونا، مُعدل وراثيًا، قائلًا: «أنا التخوف ده مكنش عندي، وبدأ يظهر لما بدأت الأدوار فجأة تختفي أو تقل مع الحرب الروسية الأوكرانية»، مضيفًا: «أنت بتحمد ربنا من جواك إنها تختفي ولكن من جوة في تساؤل هو إيه اللي حصل».



وأدلى جيمس إردمان الثالث، المُبلِّغ عن المخالفات في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بشهادته يوم الأربعاء الماضي أمام الكونجرس، قائلاً إن إدارة بايدن أخفت تحليلاً خلص إلى أن تسريباً مختبريا هو على الأرجح مصدر جائحة كوفيد-19، وفق ما نشره موقع فوكس نيوز.

وقال راند بول، رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ، وجمهوري من ولاية كنتاكي، إن إردمان، مخضرم في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية خدم فيها لعقدين، واختار الإدلاء بشهادته حول التستر المزعوم على "مخاطرة شخصية كبيرة" لأن "التكتم الحكومي لا يمكن أن يتحول إلى إفلات من العقاب".