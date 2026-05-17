تظاهر مئات الإسرائيليين، مساء السبت، عند شارع باريس في القدس الغربية احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص إخفاقات الحكومة والأجهزة الأمنية خلال أحداث 7 أكتوبر 2023، والحرب الأخيرة ضد إيران.