 الاتحاد الجزائري يهنئ اتحاد العاصمة بعد التتويج بالكونفدرالية على حساب الزمالك - بوابة الشروق
الأحد 17 مايو 2026 12:42 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

الاتحاد الجزائري يهنئ اتحاد العاصمة بعد التتويج بالكونفدرالية على حساب الزمالك

تصوير - إسلام صفوت
تصوير - إسلام صفوت
محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 17 مايو 2026 - 12:10 ص | آخر تحديث: الأحد 17 مايو 2026 - 12:14 ص

حرص الاتحاد الجزائري لكرة القدم على تهنئة نادي اتحاد العاصمة، بعد التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية، في الموسم الحالي، بعد الفوز على الزمالك في النهائي.

وفاز فريق اتحاد العاصمة على نظيره الزمالك بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بتقدم الزمالك 1-0، والتعادل في نتيجتي الذهاب والإياب 1-1.

وكتب الاتحاد الجزائري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة السيد وليد صادي، يهنئ نادي اتحاد الجزائر بمناسبة تتويجه بكأس الكونفدرالية الإفريقية 2026 وتشريفه لكرة القدم الجزائرية على الصعيد القاري».

وحقق نادي اتحاد العاصمة اللقب للمرة الثانية في تاريخه، ليعادل الفريق رقم الزمالك في المرتبة الثانية ضمن أكثر الفرق تتويجًا، خلف الصفاقسي ونهضة بركان بثلاث ألقاب لكل منهما.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك