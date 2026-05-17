الاتحاد الجزائري يهنئ اتحاد العاصمة بعد التتويج بالكونفدرالية على حساب الزمالك

حرص الاتحاد الجزائري لكرة القدم على تهنئة نادي اتحاد العاصمة، بعد التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية، في الموسم الحالي، بعد الفوز على الزمالك في النهائي.

وفاز فريق اتحاد العاصمة على نظيره الزمالك بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بتقدم الزمالك 1-0، والتعادل في نتيجتي الذهاب والإياب 1-1.

وكتب الاتحاد الجزائري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة السيد وليد صادي، يهنئ نادي اتحاد الجزائر بمناسبة تتويجه بكأس الكونفدرالية الإفريقية 2026 وتشريفه لكرة القدم الجزائرية على الصعيد القاري».

وحقق نادي اتحاد العاصمة اللقب للمرة الثانية في تاريخه، ليعادل الفريق رقم الزمالك في المرتبة الثانية ضمن أكثر الفرق تتويجًا، خلف الصفاقسي ونهضة بركان بثلاث ألقاب لكل منهما.