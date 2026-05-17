رئيس الجزائر يهنئ اتحاد العاصمة بعد التتويج بالكونفدرالية على حساب الزمالك

حرص عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائر، على تهنئة نادي اتحاد العاصمة، بعد التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية، في الموسم الحالي، بعد الفوز على الزمالك في النهائي.

وفاز فريق اتحاد العاصمة على نظيره الزمالك بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بتقدم الزمالك 1-0، والتعادل في نتيجتي الذهاب والإياب 1-1.

وكتب رئيس جمهورية الجزائر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ألف مبروك لاتحاد العاصمة، البطل، على افتكاكه كأس الكونفيدرالية الإفريقية عن جدارة واستحقاق، بملعب القاهرة الدولي.. تشريف تاريخي كبير للجزائر قاطبة.. برافو (لياسما).. كل الشكر للاعبين والفنيين والتقنيين والجماهير الراقية».

وحقق نادي اتحاد العاصمة اللقب للمرة الثانية في تاريخه، ليعادل الفريق رقم الزمالك في المرتبة الثانية ضمن أكثر الفرق تتويجًا، خلف الصفاقسي ونهضة بركان بثلاث ألقاب لكل منهما.