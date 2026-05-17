متحدث الوزراء: إنشاء العاصمة الإدارية ونقل الوزارات من وسط البلد خفف الضغط عن القاهرة

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لعدد من مشاريع إعادة إحياء القاهرة القديمة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الضغط عنها.

وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحياة»، مساء السبت، إن التوجيهات الرئاسية السابقة بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، هدفت لتخفيف الضغط عن القاهرة القديمة، معلقًا: «كان الهدف تخفيف الضغط أو تفريغ كمية الضغط خاصة في المحاور المرورية وتواجد المواطنين في منطقة وسط البلد لقضاء مصالحهم».

وأضاف أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ونقل الوزرات من منطقة وسط البلد إليها، أدى لتخفيف الضغط عن القاهرة القديمة، وبدء عمليات التطوير الشاملة لمناطق وسط البلد، سواء القاهرة الخديوية أو التاريخية الإسلامية، قائلًا: «بدأت عملية تطوير شاملة نشهدها الآن وما زلنا نستكمل المراحل المتبقية فيها».

وأشار إلى عملهم حاليًا بالمرحلة الرابعة من مخطط تطوير منطقة وسط البلد، والتي ستكتمل قبل نهاية العام الجاري، مضيفًا أنهم يعملون على تطوير بعض المباني، وواجهاتها، مثل جراج الأوربرا، بجانب تحويل بعض العقارات لفنادق، معلقًا: «إحنا بنشهد عملية تطوير شاملة ».

وأكد أن الهدف من عمليات التطوير الشاملة لمنطقة وسط البلد، هو زيادة الإقبال السياحي بها، خصوصًا مع كثافة الإقبال على المناطق التاريخية، والتي تحتاج لتوفير الخدمات والغرف الفندقية.

وأكمل: «هي عملية تطوير شاملة هدفها ليس فقط استعادة رونق القاهرة الخديوية والتاريخية والإسلامية ولكن أيضًا توفير وتطوير الشق السياحي بمنطقة وسط البلد».

وفي سياق آخر، نوه الحمصاني إلى إجراءات الحكومة لتوفير احتياجاتها من السلع الاستراتيجية وخصوصًا الغذائية، مؤكدًا وجود مخزون كاف يمتد لـ6 أشهر ببعض السلع، ويصل لعام كامل بغيرها.

وشدد على أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجّه جميع الجهات المعنية ومنها وزارتي التموين والداخلية، ومختلف الأجهزة الرقابية، بمتابعة الأسواق وضمان توافر السلع لضبط أسعارها، بالإضافة إلى الرقابة على الأسواق لمنع الزيادات غير المبرة.

وأكمل: «بنطمن حضراتكم إن ستكون هناك حالة من الاستقرار وتوافر السلع خلال عيد الأضحى إن شاء الله».



