قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين جاءت وكان كله أمل، لأن الأمور كانت متوقفة بسبب مشاكل واجهها مع إيران، حيث إنها قبل هذه الزيارة كانت قد ردت عليه بشروطها، ووضعت بنودًا منها فتح الملاحة في مضيق هرمز مع إلغاء الولايات المتحدة الأمريكية الحصار على الموانئ الإيرانية، وتأجيل موضوع الملف النووي إلى ما بعد ذلك، وهو ما أثار "ترامب".

وأوضح "فرج" عبر مداخلة هاتفية على قناة الشمس، أمس السبت، أن الهدف الأساسي بالنسبة لـ "ترامب" كان منع إيران من الحصول على سلاح نووي، ولذلك كان سفره إلى الصين بهدف إقناعها، باعتبارها دولة لها قدرة وعلاقات اقتصادية قوية مع إيران، بأن تؤثر عليها للاستجابة للمطالب الأمريكية.

وأشار إلى أن الصين قابلت "ترامب" مقابلة جيدة، ووافقت الصين على فتح مضيق هرمز للملاحة البحرية، معتبرًا أنها أول طرف سيستفيد، حيث إن 80٪ من الطاقة التي تحصل عليها الصين تأتي من دول المنطقة وخاصة من إيران.

وأضاف أن "ترامب" ينتظر ماذا ستفعل الصين، وهل ستنجح في إقناع إيران، مضيفًا أن الصين وافقت أيضًا على ألا يكون لإيران سلاح نووي، وهي نقطتان مهمتان للرئيس الأمريكي.

وتابع أن هناك موضوعًا مستجدًا، وهو أن الصين عرضت أن تأخذ اليورانيوم المخصب من إيران، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد استلام نحو 450 كيلو جرام بنسبة 60٪، لكن إيران رفضت، وطرحت روسيا كبديل، والجانب الأمريكي رفض، فظهر عرض جديد قد يساهم في حل المشكلة، مؤكدًا أن الصين وأمريكا كلاهما رابحان من الزيارة وحققا مطالبهما، وأن الصين عقدت اتفاقيات تجارية.

ورأى أن الجانبين الأمريكي والإيراني يلعبان على عامل الوقت، موضحًا أن إيران بغلقها مضيق هرمز ترتفع الأسعار عالميًا، وبالتالي تصبح الأزمة ضاغطة على الولايات المتحدة الأمريكية، وفي المقابل فإن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية يسبب مشاكل كبيرة لإيران ويرفع التضخم والأسعار.



وكان الرئيس الصيني "شي جين بينج" قال إن زيارة نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين تاريخية، معربًا عن إيمانه بأن البلدين يمكن أن يمضيا قدمًا نحو تحقيق ما هو أفضل للعالم، مضيفًا خلال كلمة ألقاها على هامش مأدبة عشاء أقامها لـ "ترامب"، الخميس الماضي، أن نهضة الصين وشعار "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" يمكن أن يسيرا جنبًا إلى جنب.