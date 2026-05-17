قال معتمد جمال المدير الفني للزمالك إن فريقه لم يكن في حالته المعتادة خلال مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشيرًا إلى أن الهدف المبكر أثّر بشكل كبير على الأداء ومنح الأفضلية للمنافس منذ البداية.

وأضاف: “لم نكن في حالتنا، والهدف المبكر جعلنا لا نؤدي بالشكل المتوقع. تراجعنا ومنحنا الأفضلية للمنافس، ثم حاولنا تغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني، لكنهم كانوا الأفضل”.

وأوضح المدرب أن الفريق بأكمله لم يظهر بالمستوى المعروف عنه، معتبرًا أن ما حدث جزء من طبيعة كرة القدم، رغم قسوة الخسارة، بقوله: “كلنا لم نكن في حالتنا، وهذه كرة القدم، إنها خسارة قاسية”.

وشدد على ضرورة غلق صفحة المباراة سريعًا والتركيز على الاستحقاق المقبل، خاصة مع ضيق الوقت بين البطولات، مضيفًا: “تنتظرنا بطولة أخرى بعد أربعة أيام، وعلينا العمل حتى لا يضيع مجهود موسم كامل”.

وعن ركلات الترجيح، رفض تحميل أي لاعب مسؤولية الإخفاق، مؤكدًا أن الحظ يلعب دورًا كبيرًا فيها، وقال: “ركلات الترجيح يهدرها أفضل لاعبي العالم، ولا تخضع لتقييم، إنها ضربات حظ، ولن ألوم أحدًا”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن فريقه لو قدّم مستواه الطبيعي لما وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح من الأساس.