السبت 16 مايو 2026 9:39 م القاهرة
لاتفيا: تكليف مرشح من المعارضة بتشكيل الحكومة بعد استقالة رئيسة الوزراء

ريجا - (د ب أ)
نشر في: السبت 16 مايو 2026 - 7:26 م | آخر تحديث: السبت 16 مايو 2026 - 7:26 م

رشّح رئيس لاتفيا إيدجارس رينكيفيتش، أندريس كولبرجس من حزب "القائمة المتحدة" لتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد استقالة رئيسة الوزراء إفيكا سيلينا يوم الخميس، قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر.

وقال رينكيفيتش خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت في العاصمة ريجا: "السيد كولبرجس يحظى بدعمي الكامل وثقتي"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

ويعد حزب "القائمة المتحدة" الذي ينتمي إليه كولبرجس من أحزاب المعارضة في مواجهة الائتلاف الحكومي الثلاثي الحالي.

وأضاف الرئيس: "نظرا للأحداث الأخيرة، أعتقد أن الحكومة يجب أن تشكل من أعضاء من حزب المعارضة".

