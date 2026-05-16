الإمارات: الانسحاب من أوبك وأوبك+ لا يعكس انقساما مع الشركاء

قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، السبت، إن قرار بلاده الانسحاب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+"، لا يعكس أي انقسام بين الإمارات وشركائها.

وأكد المزروعي، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن قرار بلاده في هذا الصدد يمثل "خياراً سيادياً واستراتيجياً".

وأوضح أن هذا القرار نابع من رؤية الإمارات الاقتصادية طويلة الأمد، وتطور قدراتها في قطاع الطاقة، والتزامها الراسخ بأمن الطاقة العالمي.

وأضاف أن القرار جاء عقب تقييم شامل لسياسة الإنتاج الوطنية وقدراتها المستقبلية.

وأكد أنه "يستند حصرًا إلى المصلحة الوطنية لدولة الإمارات، ومسؤوليتها كمورد موثوق للطاقة، والتزامها الثابت بالحفاظ على استقرار الأسواق".

وشدد على أن القرار "لا يستند هذا القرار إلى أي اعتبارات سياسية، كما لا يعكس وجود أي انقسام بين دولة الإمارات وشركائها".

وختم تدوينته بالقول: "تؤكد دولة الإمارات أن قراراتها السيادية والاستراتيجية تُتخذ انطلاقاً من مصالحها الوطنية، بعيدًا عن التكهنات أو السرديات المضللة".

وفي 28 أبريل الماضي، قررت الإمارات الانسحاب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+" اعتبارا من الأول من مايو الجاري، لتنهي مسيرة نحو 59 عاما من العضوية في "أوبك"، وقرابة 10 سنوات من الالتزام بتحالف "أوبك+" الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط وعددا من الدول المنتجة خارجها.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تعيش فيه المنطقة مخاطر صراع عسكري واقتصادي بين الولايات المتحدة وإيران منذ أواخر فبراير الماضي، أدى إلى تعطيل إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد عبر مضيق هرمز الحيوي.

وقالت الإمارات وقتها إنها بعد خروجها من "أوبك" ستواصل "دورها المسؤول"، من خلال زيادة الإنتاج تدريجيا وبطريقة مدروسة، بما يتماشى مع الطلب وظروف السوق.

وعقب القرار الإماراتي، قررت السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، الأعضاء في تحالف "أوبك+"، دعم استقرار سوق النفط عبر رفع الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميا بداية من يونيو المقبل.

والجمعة، وجه ولي عهد أبو ظبي، خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بتسريع إنجاز خط أنابيب نفط ⁠جديد يهدف إلى مضاعفة السعة التصديرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عبر إمارة الفجيرة.

ويعد هذا أول توجيه معلن بشأن زيادة السعة التصديرية للنفط منذ انسحاب الإمارات رسميا من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" مطلع مايو الجاري.