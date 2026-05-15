العثور على 12 جثة داخل قارب مطاطي قذفتهم الأمواج إلى شاطئ سيدي براني غرب مطروح

استقبل مستشفى مرسى مطروح العام 12 جثة؛ قذفتهم الأمواج بشاطئ قرية أبو غليلة بمدينة سيدي براني بغرب محافظة مطروح، وذلك بعد تعرض رحلة هجرة غير شرعية للفشل بسبب نفاد المؤن منهم.

كان أهالي قرية أبو غليلة بمدينة سيدي براني قد عثروا على قارب مطاطي، وبداخله 12 جثة لشباب من محافظات "الدقهلية، القليوبية، الغربية، البحيرة، الجيزة، وأسيوط"؛ حيث تعرضوا للوفاة داخل قارب مطاطي بعد أن نفد منهم الطعام والشراب، في سابقة تعد الأولى من نوعها.

وترجح التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة المعنية أن الرحلة انطلقت من شواطئ ليبيا داخل قارب مطاطي، وبسبب نفاد المؤن والمواد الغذائية تعرضوا للوفاة واحدا تلو الآخر، ويرجح أيضا أن يكون سقط بعضهم في قاع البحر، بينما بقي 12 شخصا داخل القارب.

وتكثف جهات البحث جهودها، وتقوم بمسح المنطقة المحيطة بشواطئ مدينة سيدي براني بحثا عن جثث ضحايا آخرين، وأملا في العثور على أحياء.