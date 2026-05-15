وزير الخارجية الإيراني: لا يمكن لأمريكا تحقيق أهدافها من خلال الأعمال العسكرية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه "لا يمكن أن تحقق الولايات المتحدة أهدافها من خلال الأعمال العسكرية، ولكن إذا اتبعت المسار الدبلوماسي، فسيكون الوضع مختلفا".

وأضاف على تطبيق تليجرام، في نص مقابلة مع وسائل الإعلام الهندية: "بدأنا بالفعل تفاعلات، لكن كما تعلمون هناك الكثير من المشكلات حول ذلك المسار. المشكلة الأكثر أهمية هي الرسائل المتناقضة، التي نحصل عليها من الأمريكيين من خلال تصريحات ومقابلات ومواقف مختلفة"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وكان عراقجي قد قال أمس الخميس بأن إغلاق مضيق هرمز سببه الولايات المتحدة وليس إيران.

وقال لتلفزيون برس تي في الحكومي على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس في نيودلهي "يعاني مضيق هرمز أولا وبشكل أكبر من العدوان الأمريكي والحصار الذي فرضه عليه".

وأضاف أنه بالنسبة لإيران، فإن المجرى المائي مفتوح أمام جميع السفن التجارية طالما "تتعاون مع قواتنا البحرية".