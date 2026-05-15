لبنان: تقدم دبلوماسي ملموس لصالحنا في المفاوضات مع إسرائيل

أعلن الوفد اللبناني بواشنطن، الجمعة، أن المفاوضات الثلاثية مع الولايات المتحدة وإسرائيل أسفرت عن "تقدم دبلوماسي ملموس" لصالح لبنان.

وأكد الوفد اللبناني، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، اتفاق الأطراف "على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما إضافية".

ومساء الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما اعتبارا من 17 مايو الجاري، رغم انتهاكه بشكل يومي من الجيش الإسرائيلي، في ظل صمت أمريكي، باعتبار واشنطن راعي التفاوض بين تل أبيب وبيروت.

فيما لم يصدر تعقيب بعد من الجانب الإسرائيلي على ما أوردته واشنطن حتى الساعة 19:40 تغ.

وقال الوفد اللبناني إنه "اختتم يومين من المفاوضات في وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن العاصمة، أسفرت عن تقدم دبلوماسي ملموس لصالح لبنان".

وأضاف أن "الأطراف اتفقت على تمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة 45 يوما إضافية، للسماح ببدء المسار الأمني برعاية الولايات المتحدة في 29 مايو، ولتعزيز الزخم السياسي الذي تحقق في الأيام الأخيرة".

ولفت الوفد إلى أنه "تم إطلاق مسار سياسي رسمي، يعكس انخراط لبنان البنّاء، ويعزز فرص التوصل إلى حل سلمي دائم، وسيعقد الاجتماع القادم يومي 2 و3 يونيو المقبل، في مبنى الخارجية الأمريكية بواشنطن".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستعمل بشكل استباقي على تعزيز التواصل والتنسيق العسكري بين لبنان وإسرائيل، عبر مسار أمني من المقرر إطلاقه في 29 مايو في البنتاغون (مقر وزارة الدفاع) بواشنطن".

كما شدّد الوفد على أن "لبنان سيواصل المشاركة البناءة في المفاوضات مع الحفاظ على سيادته وحماية سلامة شعبه".

وبيّن أن هدفهم "تحويل زخم وقف إطلاق النار الحالي إلى اتفاق شامل ودائم يصون كرامة الشعب اللبناني وأمنه ومستقبله".

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 17 أبريل الماضي، تواصل إسرائيل بوتيرة متصاعدة هجماتها على لبنان، عبر قصف وتدمير بشكل يومي يسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ولفت وفد التفاوض، إلى أن "الركائز الأساسية للبنان هي استعادة السيادة على كامل أراضيه وضمان أمن شعبه، وعودة النازحين وإعادة الإعمار، والإفراج عن المعتقلين واستعادة رفات الضحايا".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة، تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما، عقب مباحثات وصفتها بـ"المثمرة للغاية" استضافتها واشنطن على مدى يومين.

وقال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، في منشور عبر منصة شركة "إكس" إن التمديد يهدف إلى "إتاحة المجال لتحقيق مزيد من التقدم".

وكان الجانبان اللبناني والإسرائيلي عقدا جولتي محادثات في العاصمة الأمريكية يومي 14 و23 أبريل، تمهيدا لمفاوضات سلام.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس 2026 عدوانا موسعا على لبنان أسفر عن استشهاد 2951 شخصا وإصابة 8 آلاف و988، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.